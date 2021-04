Serie A: Juve, tris con McKennie. Il Napoli colpisce con Fabian e Osimhen. Lazio, Milinkovic-Savic nel recupero! (Di domenica 11 aprile 2021) Sono finite le partite delle 15 della 30esima giornata di Serie A. Vittorie per Juventus e Napoli contro le due genovesi, vittoria sofferta nel finale per la Lazio di Simone Inzaghi sul campo dell’Hellas Verona. I bianconeri si sono imposti per 3-1 contro il Genoa chiudendo sul 2-0 il primo tempo grazie alle reti di Kulusevski e Morata, poi Scamacca ha accorciato le distante, ma a chiudere il discorso ci ha pensato McKennie da appena entrato. Il Napoli ha sofferto, ma è riuscito a portare a casa tre punti importanti. A Fabian Ruiz ha fatto seguito Osimhen sul finale. La Lazio, che si è visto annullare un gol di Caicedo dal Var ha colpito con Milinkovic-Savic con un colpo di testa al 92? per l’1-0 ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Sono finite le partite delle 15 della 30esima giornata diA. Vittorie perntus econtro le due genovesi, vittoria sofferta nel finale per ladi Simone Inzaghi sul campo dell’Hellas Verona. I bianconeri si sono imposti per 3-1 contro il Genoa chiudendo sul 2-0 il primo tempo grazie alle reti di Kulusevski e Morata, poi Scamacca ha accorciato le distante, ma a chiudere il discorso ci ha pensatoda appena entrato. Ilha sofferto, ma è riuscito a portare a casa tre punti importanti. ARuiz ha fatto seguitosul finale. La, che si è visto annullare un gol di Caicedo dal Var ha colpito concon un colpo di testa al 92? per l’1-0 ...

