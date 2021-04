Scuole Lombardia in presenza dal 12 aprile, superiori al 50% con doppio scaglione di ingresso. Nota (Di domenica 11 aprile 2021) La regione Lombardia passa in zona arancione dal 12 aprile. L'Ufficio scolastico regionale pubblica la Nota con le indicazioni per il rientro a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 aprile 2021) La regionepassa in zona arancione dal 12. L'Ufficio scolastico regionale pubblica lacon le indicazioni per il rientro a scuola. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuole Lombardia in presenza dal 12 aprile, superiori al 50% con doppio scaglione di ingresso. Nota - sabrina07062011 : RT @Fabio64356227: La Lombardia arancione da domani. Scuole, parrucchieri E negozi: ecco cosa cambia, PER QUELLI CHE SONO VIVI CAMBIA QUALC… - Fabio64356227 : La Lombardia arancione da domani. Scuole, parrucchieri E negozi: ecco cosa cambia, PER QUELLI CHE SONO VIVI CAMBIA… - EzioRocchiBalbi : @ginopagliuca @russ_alexx @AuroraFantin ???????aprendo un lungo articolo a caso, oggi, non ne ho rinvenuti - AcerboLivio : Lombardia arancione da domani: dai negozi alle scuole, ecco cosa cambia -