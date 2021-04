Scuole | a Moiano torna la Dad per due settimane | casi Covid tra i bambini

(Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il sindaco di, Giacomo Buonanno, ha firmato l’ordinanza sindacale, la n. 6 del 10 aprile 2021 con la quale ha sospeso l’attività didattica in presenza per tutte ledi ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private, ricadenti sul territorio comunale. L’attività didattica resterà sospesa da lunedì 12 aprile 2021 fino a sabato 24 aprile. Il provvedimento si è reso necessario – spiega il Sindaco Buonanno – alla luce di 7 nuove positività riscontratesi nelle ultime ore e riguardanti anche. Attualmente le persone positive al-19 nel Comune disono 38. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

