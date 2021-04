Scandone Avellino, slancio salvezza: battuta la EPC Action Now Monpoli (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prova di forza della Scandone Avellino che supera con il punteggio di 72-92 la EPC Action Now Monpoli. Una vittoria fondamentale per la formazione guidata da coach Rodolfo Robustelli. I lupi della palla a spicchi strappano due punti preziosi e lo scontro diretto che può tornare utilissimo in caso di parità con i pugliesi per la permanenza in Serie B. Mattatori di giornata Dimitri Sousa (25) e Alessandro Marra (17). “E’ una vittoria importantissima non solo per la nostra classifica ma anche per il nostro morale. Conoscevamo il peso della posta in palio – ammette il tecnico – Siamo stati bravi ad affrontare la gara nel migliore dei modi sin da subito. Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e a mettere subito la testa avanti. Siamo riusciti a giocare come volevamo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prova di forza dellache supera con il punteggio di 72-92 la EPCNow. Una vittoria fondamentale per la formazione guidata da coach Rodolfo Robustelli. I lupi della palla a spicchi strappano due punti preziosi e lo scontro diretto che può tornare utilissimo in caso di parità con i pugliesi per la permanenza in Serie B. Mattatori di giornata Dimitri Sousa (25) e Alessandro Marra (17). “E’ una vittoria importantissima non solo per la nostra classifica ma anche per il nostro morale. Conoscevamo il peso della posta in palio – ammette il tecnico – Siamo stati bravi ad affrontare la gara nel migliore dei modi sin da subito. Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e a mettere subito la testa avanti. Siamo riusciti a giocare come volevamo ...

