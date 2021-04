(Di lunedì 12 aprile 2021)Via della Stelletta, 4– 00186Tel. 06/68139022 Sito Internet: www.retro-bottega.com Tipologia: ricercata Prezzi: 3 portate 59€, 6 portate 69€, piatti aggiuntivi 15€ ciascuno Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTASe i mesi di chiusura forzata hanno messo a dura prova tutta la ristorazione, c’è chi nella difficoltà ha saputo tirar fuori energie e idee. Caso emblematico è quello diche da valido indirizzo, è a nostro avviso ormai diventata meta imperdibile per il gourmet, per merito di una proposta molto originale e curata nei minimi dettagli. Che i ragazzi dici sapessero fare era cosa nota, confermata alla riapertura con la proposta di una pizza gourmet che ha raccolto solo consensi; ma è al ritorno dalle ferie estive che il passo in avanti è diventato un salto. Il menù è stato ...

Advertising

maxcesarini75 : Da quante cazzate twitta l'ex Pres della Roma deduco che appallottolare gnocchi nel retrobottega del ristorante del… -

Ultime Notizie dalla rete : Retrobottega Roma

Gambero Rosso

Progetto collettivo per il neostellato trasteverino Zia Restaurant, che insieme al team di Roscioli,e Marzapane propone "Santa", rielaborazione del tipico pranzo pasquale disponibile da ...È vasta la proposta dei locali diper il delivery di Pasqua, una Pasqua in zona rossa. Ecco 10 ... il provolone riserva 36 mesi, mini pizza al formaggio e giardiniera;i tortelli ...Siamo alla vigilia del Sessantesimo anniversario del volo spaziale di Yuri Gagarin*. Il 12 aprile è la ricorrenza 1961-2021 del primo abitacolo portato dall’uomo fuori dal pianeta, in assenza di gravi ...Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all’interno della farmacia Falchi di via Roma 123 venerdì nel tardo pomeriggio ... "Mia sorella era nel retrobottega, stavamo parlando quando ha iniziato a ...