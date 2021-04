Protocollo tra Regione Toscana, Comune di Crespina Lorenzana e Enapter per consolidamento in Toscana (Di domenica 11 aprile 2021) Enapter, l’azienda che produce generatori di idrogeno modulari ad alta efficienza e che ha la sua sede più grande a Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, consolida la sua presenza in Toscana. Lo fa con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con la Regione Toscana ed il Comune in cui impiega circa 100 addetti, sottoscritto dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dall’amministratore unico Jan-Justus Schmidt e dal sindaco, Thomas D’Addona. Enapter si impegna ad allestire numerosi nuovi laboratori per la ricerca, sia ingegneristica che chimica, compresa una camera bianca; ad acquistare una strumentazione altamente sofisticata con i ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 aprile 2021), l’azienda che produce generatori di idrogeno modulari ad alta efficienza e che ha la sua sede più grande a, in provincia di Pisa, consolida la sua presenza in. Lo fa con la sottoscrizione di und’intesa con laed ilin cui impiega circa 100 addetti, sottoscritto dal presidente della, Eugenio Giani, dall’amministratore unico Jan-Justus Schmidt e dal sindaco, Thomas D’Addona.si impegna ad allestire numerosi nuovi laboratori per la ricerca, sia ingegneristica che chimica, compresa una camera bianca; ad acquistare una strumentazione altamente sofisticata con i ...

