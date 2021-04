Palù (Aifa): 'AstraZeneca non è vietato ai più giovani, ma solo consigliato agli over 60' (Di domenica 11 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca ha fatto discutere i più esperti virologi in Italia, ma quel che è certo è che il vaccino è efficace. Sulla scelta delle fasce d'età a cui somministrarlo prova a fare chiarezza ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Il vaccinoha fatto discutere i più esperti virologi in Italia, ma quel che è certo è che il vaccino è efficace. Sulla scelta delle fasce d'età a cui somministrarlo prova a fare chiarezza ...

Advertising

RaiNews : #COVID19, Palù (#Aifa) a #mezzorainpiu su Raitre : 'Con nuovo governo netto cambio di passo' - MediasetTgcom24 : Palù (Aifa): 'AstraZeneca non è vietato né controindicato per i giovani' #Covid - CardelliAc : RT @VeroDeRomanis: #Palu presidente #Aifa a @Mezzorainpiu “Italia segue per AZ quello che fa la Germania perché i tedeschi sono molto bravi… - globalistIT : - LMtredici : RT @MediasetTgcom24: Palù (Aifa): 'AstraZeneca non è vietato né controindicato per i giovani' #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Palù Aifa Palù (Aifa): 'AstraZeneca non è vietato ai più giovani, ma solo consigliato agli over 60' Sulla scelta delle fasce d'età a cui somministrarlo prova a fare chiarezza il presidente dell'Aifa Giorgio Palù: "Sia Ema che Oms non hanno posto restrizione dai 18 anni in su. L'indicazione che ...

Campagna vaccinale, il presidente Aifa: 'Lo vedo che c'è stato un cambio di passo' L'Aquila. Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, ha dichiarato come la campagna vaccinale stia proseguendo in maniera del tutto diversa rispetto alla sua prima fase. Rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata a Mezz'ora in ...

Sulla scelta delle fasce d'età a cui somministrarlo prova a fare chiarezza il presidente dell'Giorgio: "Sia Ema che Oms non hanno posto restrizione dai 18 anni in su. L'indicazione che ...L'Aquila. Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (), Giorgio, ha dichiarato come la campagna vaccinale stia proseguendo in maniera del tutto diversa rispetto alla sua prima fase. Rispondendo a una domanda di Lucia Annunziata a Mezz'ora in ...