Morto Maurizio Colozza sindaco di Monticiano (Di domenica 11 aprile 2021) “Ricorderemo Maurizio Colozza per le sue doti umane e da amministratore. Alla famiglia, agli amici ed a tutta la comunità di Monticiano vanno le mie più sentite condoglianze”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani ha ricordato il sindaco di Monticiano (Siena), affetto da Covid -19 e deceduto oggi all’ospedale Le Scotte di Siena. Colozza era stato eletto sindaco nel 2017 con una lista civica. Originario di Roma, nel 1994 era arrivato in provincia di Siena, al comando della compagnia dei carabinieri di Poggibonsi e successivamente nel 2004 era stato trasferito a Siena al comando del reparto operativo provinciale. “Colozza ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dello Stato e della comunità – ha concluso Giani – ed oggi la sua ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 11 aprile 2021) “Ricorderemoper le sue doti umane e da amministratore. Alla famiglia, agli amici ed a tutta la comunità divanno le mie più sentite condoglianze”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani ha ricordato ildi(Siena), affetto da Covid -19 e deceduto oggi all’ospedale Le Scotte di Siena.era stato elettonel 2017 con una lista civica. Originario di Roma, nel 1994 era arrivato in provincia di Siena, al comando della compagnia dei carabinieri di Poggibonsi e successivamente nel 2004 era stato trasferito a Siena al comando del reparto operativo provinciale. “ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dello Stato e della comunità – ha concluso Giani – ed oggi la sua ...

