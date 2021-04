Maria Mazza, la “Dottoressa” di Avanti un altro: ricordate dove l’abbiamo già vista? (Di domenica 11 aprile 2021) Ogni sera incanta i telespettatori di Avanti un altro con la sua sfolgorante bellezza, ma dove abbiamo già visto la “Dottoressa” Maria Mazza? Andrà in onda questa sera su Canale 5 la prima puntata di “Avanti un altro pure di sera”, lo speciale per festeggiare i 10 anni della trasmissione. Saranno due le squadre a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 11 aprile 2021) Ogni sera incanta i telespettatori diuncon la sua sfolgorante bellezza, maabbiamo già visto la “? Andrà in onda questa sera su Canale 5 la prima puntata di “unpure di sera”, lo speciale per festeggiare i 10 anni della trasmissione. Saranno due le squadre a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LetiziaPriscil1 : Mazza oh Maria le sa tutte le canzoni #Amici20 #amici2021 - 5mariamazza : Maria Mazza, dalla tv alle proteste no dad: «La scuola è salvezza per i figli della nostra regione» - corrmezzogiorno : #Napoli Maria Mazza, dalla tv alle proteste no dad Il video - mad_anto20 : @_Simonito_ @alessandroabbr5 @Simo_Ventura Ma TIVip già si è fuso con il nip e la sovrapposizione stava stufando, p… - PaseLoQuePase6 : RT @lory24429641: #FO7GOLD la mia ultima partita di calcio vista è quella di Holly e Banji e non ne capisco una mazza ma per te Maria Oppin… -