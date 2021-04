"In pandemia psicofarmaci anche tra i giovanissimi. Ma no ai metodi fai-da-te" (Di domenica 11 aprile 2021) “A causa della pandemia sempre più giovani si stanno avvicinando agli psicofarmaci. Quest’ultimi non vanno demonizzati perché in alcuni casi sono necessari. Il problema è l’incompetenza, il fai-da-te, il passaparola, quell’amico o quel fratello maggiore che dice all’adolescente: ‘Se hai l’ansia, prendi qualche goccina di Lexotan o di Xanax’. Se l’uso non è episodico e non è controllato, si possono avere dei problemi”. A parlare ad HuffPost è Claudio Mencacci, medico psichiatra, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di Psichiatria. Di fronte alle parole del ministro Bianchi, il quale ha affermato che “l’aumento dell’uso di psicofarmaci tra i giovanissimi è stato certamente forte in questo anno di Covid”, Mencacci non è sorpreso: “L’anno che ci siamo lasciati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) “A causa dellasempre più giovani si stanno avvicinando agli. Quest’ultimi non vanno demonizzati perché in alcuni casi sono necessari. Il problema è l’incompetenza, il fai-da-te, il passaparola, quell’amico o quel fratello maggiore che dice all’adolescente: ‘Se hai l’ansia, prendi qualche goccina di Lexotan o di Xanax’. Se l’uso non è episodico e non è controllato, si possono avere dei problemi”. A parlare ad HuffPost è Claudio Mencacci, medico psichiatra, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di Psichiatria. Di fronte alle parole del ministro Bianchi, il quale ha affermato che “l’aumento dell’uso ditra iè stato certamente forte in questo anno di Covid”, Mencacci non è sorpreso: “L’anno che ci siamo lasciati ...

Advertising

NunquamDeorsum : Si le persone felici grazie alla pandemia vanno di pari passo con il numero di persone che assumono psicofarmaci. - _sonosolotua_ : RT @ombroman: A fine pandemia toccherà riconvertire la produzione di mascherine in psicofarmaci - bolartur : RT @Cazzaccimiei1: Questa mattina ho incontrato un conoscente che, prima della pandemia, era una presenza fissa al bar del paese, il classi… - callmebiondina : RT @ombroman: A fine pandemia toccherà riconvertire la produzione di mascherine in psicofarmaci - Danyela_78 : RT @ombroman: A fine pandemia toccherà riconvertire la produzione di mascherine in psicofarmaci -