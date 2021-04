Ilicic: “Troppo spesso abbiamo gettato via le vittorie, oggi bravi a reagire. Futuro? A fine stagione vedremo” (Di domenica 11 aprile 2021) Intervistato da Sky Sport, Josip Ilicic ha parlato della gara vinta con la Fiorentina, decisa da un suo gol su rigore. Queste le parole dello sloveno: “Partita che abbiamo dominato nel primo tempo e che abbiamo rischiato di non vincere. Ci è già capitato in passato e quindi su questo dobbiamo lavorare. Dobbiamo migliorare su questi aspetti, sul due a zero dovevamo difenderci meglio e chiuderla prima. L’abbraccio con Romero? Gli ho detto che se avessi segnato l’avrei abbracciato, ma era una battuta, prima dovevo entrare e segnare. Se mi aspettavo di giocare di più? Sono a disposizione del mister, sto facendo il massimo quando vengo chiamato in causa. Futuro? Non voglio parlare di questo: voglio finire bene la stagione, e poi vedremo cosa succederà”. Foto: Twitter uff. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Intervistato da Sky Sport, Josipha parlato della gara vinta con la Fiorentina, decisa da un suo gol su rigore. Queste le parole dello sloveno: “Partita chedominato nel primo tempo e cherischiato di non vincere. Ci è già capitato in passato e quindi su questo dobbiamo lavorare. Dobbiamo migliorare su questi aspetti, sul due a zero dovevamo difenderci meglio e chiuderla prima. L’abbraccio con Romero? Gli ho detto che se avessi segnato l’avrei abbracciato, ma era una battuta, prima dovevo entrare e segnare. Se mi aspettavo di giocare di più? Sono a disposizione del mister, sto facendo il massimo quando vengo chiamato in causa.? Non voglio parlare di questo: voglio finire bene la, e poicosa succederà”. Foto: Twitter uff. ...

Advertising

murodanesekjaer : @NicFra99 Grazie hahaha, lo sono con tutte le squadre, forse solo con l atalanta e ilicic non ci riesco, li odio troppo - caleee12 : @dello__98 @Giulio_Nosotti Per me sarebbe proprio chalanoglu quello che darebbe equilibrio, poi chiaro per compensa… -