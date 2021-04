Covid: in Lombardia 77 vittime e 2.307 casi, ancora in calo i ricoverati (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 2.307 nuovi casi di Covid19 nelle ultime 24 ore e 77 vittime. Gli attualmente positivi aumentano di 442 unità a 79.480 totali, i guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.783. I ricoverati negli ospedali sono ancora in calo: per quanto riguarda le terapie intensive ci sono 10 posti letto in meno occupati, per un totale di 814, a fronte di 37 nuovi ingressi. Negli altri reparti, si scende sotto i 6mila pazienti Covid: sono 5.896, in calo di altri 163 ricoveri. In provincia di Milano, i nuovi casi sono 734. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Inci sono 2.307 nuovidi19 nelle ultime 24 ore e 77. Gli attualmente positivi aumentano di 442 unità a 79.480 totali, i guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.783. Inegli ospedali sonoin: per quanto riguarda le terapie intensive ci sono 10 posti letto in meno occupati, per un totale di 814, a fronte di 37 nuovi ingressi. Negli altri reparti, si scende sotto i 6mila pazienti: sono 5.896, indi altri 163 ricoveri. In provincia di Milano, i nuovisono 734.

