(Di domenica 11 aprile 2021) Intensa l’attività di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio di competenza da parte deidi Ostia: solo nelle ultime 48 ore sono state arrestate 4 persone e denunciate altre 6. Al termine di un’accurata attività investigativa, i militari hanno controllato un giovanissimo che era solito trascorrere le sue giornate a passeggio nella zona di Ostia Levante. Il ragazzo, appena 18enne, è stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di hashish, già suddivisi in 53 dosi, nonché della somma contante di circa 200 euro, provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione effettuata alla vicina abitazione del giovane pusher ha consentito di rinvenire alcune dosi della stessa sostanza, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’illecita attività. Lo spacciatore è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di ...

elenaricci1491 : #Controlli a tappeto dei #Carabinieri nel weekend - forzearmatenews : #Controlli a tappeto dei #Carabinieri nel weekend - CronacheCittadi : New post: Ostia. Nel weekend controlli a tappeto dei Carabinieri sul territorio di competenza. Quattro persone arre… - MariaRo99325323 : Multe sul Lungomare Perfetto @demagistris. Continui così, visto che non capiscono una cippa Controlli anche zone :… - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata e Boscoreale - Controlli a tappeto dei Carabinieri LEGGI LA NEWS: -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto

ilGiornale.it

Durante inei quartieri più delicati, è stata fatta attenzione anche ai trasgressori delle restrizioni. Ben 23 persone sono state sanzionate per l'inosservanza al divieto di ...straordinari come questi, coordinati con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, continueranno ad essere disposti dal questore nelle prossime settimane al fine di rafforzare il ...Boscoreale (Na) – Controlli a tappeto dei Carabinieri I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10^ Reggimento “Campania” e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno svo ...Cosa avrebbero in comune Ursula Von Der Leyen, La Traviata di Martone in tv e Dario Franceschini che "abolisce la censura"?