Conte e l' assemblea M5s | le proposte per una rifondazione del Movimento

(Di domenica 11 aprile 2021) "Siamo un partito, siamo un? Non ci interessa un fico secco. Dobbiamo organizzarci in modo funzionale ai nostri obiettivi" avrebbe detto l'ex presidente del Consiglio. "Aprirsi ai territori"

fattoquotidiano : M5s, assemblea dei senatori con Giuseppe Conte: questionario ai parlamentari sulle 5 linee guida del Neo-Movimento - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Nell’assemblea in videoconferenza dei deputati #M5S con #Conte Manuel #Tuzi avrebbe posto con forza il problema di #Roma… - lucianoghelfi : Nell’assemblea in videoconferenza dei deputati #M5S con #Conte Manuel #Tuzi avrebbe posto con forza il problema di… - Canio44536762 : RT @Europeo91785337: ??Ci siamo, si accelera : #M5s #Conte ?? - giuseppenon : RT @francotaratufo2: #M5s, assemblea dei senatori con Giuseppe #Conte: questionario ai parlamentari sulle 5 linee guida del Neo-Movimento h… -

Inil senatore Primo Di Nicola chiede che il leader venga eletto con 'una investitura interna degli iscritti'.infatti ha subito ribadito: 'La mia investitura dovrà ovviamente passare ...... che ci sar una nuova struttura del M5s che gestir alcuni servizi tra cui anche la scuola di formazione, una sorta di Frattocchie pentastellata, cheha in mente per gli eletti. Lcon ...Non un'operazione verticistica ma un'investitura come si deve. Così l'ex Presidente del Consiglio assicura - in assemblea con i senatori - si aprirà ...Secondo il sindaco Marco Panieri, presidente dell’assemblea dei Comuni soci di Con.Ami, questo progetto "è un segno di ripartenza che ci vede finalmente tutti coordinati". Quello che nasce oggi "non è ...