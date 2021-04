Che Tempo Che Fa streaming: dove vedere le puntate in tv e replica (Di domenica 11 aprile 2021) CHE Tempo CHE FA streaming dove vedere. Torna anche quest’anno il programma di Fabio Fazio su Rai 3. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Che Tempo Che Fa dove vedere le puntate in tv e replica Che Tempo Che Fa va in onda la domenica in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20:35. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 11 aprile 2021) CHECHE FA. Torna anche quest’anno il programma di Fabio Fazio su Rai 3. Ecco di seguito in dettaglio gli orari,la diretta del varietà in tv oe come rilein. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV CheChe Falein tv eCheChe Fa va in onda la domenica in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20:35. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure ...

