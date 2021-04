Casaleggio e il rapporto con i 5s a proposito del terzo mandato (Di domenica 11 aprile 2021) Casaleggio nel programma Mezz'ora in più su Rai 3, ha parlato del Movimento e della paura che i 5s possano attaccare Rousseau per il terzo mandato Casaleggio e il rapporto con il Movimento: “Spero non attacchino Rousseau per il terzo mandato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021)nel programma Mezz'ora in più su Rai 3, ha parlato del Movimento e della paura che i 5s possano attaccare Rousseau per ile ilcon il Movimento: “Spero non attacchino Rousseau per il” su Notizie.it.

Advertising

mastaccio : @magnigiancarlo3 @Masssimilianoo - RobertoSignore7 : RT @mariamacina: Conte esattamente come ci si aspettava, rinvia i principali nodi del Movimento che verrà: il rapporto con Davide Casaleggi… - civico_x : RT @mariamacina: Conte esattamente come ci si aspettava, rinvia i principali nodi del Movimento che verrà: il rapporto con Davide Casaleggi… - marodri : RT @marcoregni: DA LEGGERE @MPanarari sui 5 anni dalla scomparsa di #casaleggio senior. Il rapporto con i grillini. - AngelaCavelli : RT @mariamacina: Conte esattamente come ci si aspettava, rinvia i principali nodi del Movimento che verrà: il rapporto con Davide Casaleggi… -