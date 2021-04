(Di domenica 11 aprile 2021): c’è un’operazione alla quale sta lavorando iled e’ quella per prendere dal Bologna il centrocampista Jerdy Schouten. A breve potrebbe esserci un tentativo importante con il Bologna ma intanto e’ già stato sondato l’entourage Emanuele, nella sua consueta rubrica suMagazine.Com, svela le ultime notizie diin ‘”. Queste le parole del giornalista esperto in: SU SAMPDORIA –Archiviato il ko di Torino contro una Juve modesta ma abile nel capitalizzare le solite distrazioni difensive degli azzurri, ilsi gioca a Genova una sfida fondamentale per restare aggrappato al treno Champions, in attesa dell’incrocio tra Atalanta e Juventus che ...

Advertising

Enzovit : Calciomercato - Cammaroto: ''Vi svelo le utime in casa Napoli'' - calciomercato_m : MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Sarri nel mirino del Napoli, piace Schouten, Roma e Fiorentina su Gattuso, Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cammaroto

AreaNapoli.it

... nulla di concreto tra Koulibaly e il Liverpool, azzurri su Senesi e Barak, ecco i dettagli' Emanuelesu NapoliMagazine. Com, svela importanti novità diriguadanti il Napoli ...Questo quanto scritto dal noto giornalista esperto di: NAPOLI CON UN NUOVO ALLENATORE NELLA PROSSIMA STAGIONESU MANOLAS E CHI LO SOSTITUIRA' SU KOULIBALY MERCATO IN USCITA ...Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono già al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato.Emanuele Cammaroto, giornalista esperto di calciomercato, ha provato ad anticipare le mosse del club di De Laurentiis in vista dell'estate: 'Maksimovic è già un ex'.