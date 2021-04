Barbara D’Urso pubblica una foto su IG, i fan: “Non sembri tu” (Di domenica 11 aprile 2021) La conduttrice Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto su Instagram. I suoi follower però notano subito un dettaglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara D’Urso (@Barbaracarmelitadurso) La conduttrice di “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso ha condiviso con tutti i suoi follower uno scatto del passato. Ma i fan della presentatrice, però, hanno notato subito un dettaglio. Della sua vita privata si sa ben poco: tra il 1976 e il 1980, la conduttrice è stata fidanzata con Memo Remigi. Si è parlato anche di un suo presunto flirt con i cantanti Vasco Rossi e Miguel Bosè. LEGGI ANCHE—>TOMMASO ZORZI E GIULIA SALEMI: PACE FATTA? LA PROMESSA DELL’INFLUENCER- VIDEO Ma dall’amore ... Leggi su formatonews (Di domenica 11 aprile 2021) La conduttricehato uno scatto su Instagram. I suoi follower però notano subito un dettaglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carmelitadurso) La conduttrice di “Pomeriggio 5”,ha condiviso con tutti i suoi follower uno scatto del passato. Ma i fan della presentatrice, però, hanno notato subito un dettaglio. Della sua vita privata si sa ben poco: tra il 1976 e il 1980, la conduttrice è stata fidanzata con Memo Remigi. Si è parlato anche di un suo presunto flirt con i cantanti Vasco Rossi e Miguel Bosè. LEGGI ANCHE—>TOMMASO ZORZI E GIULIA SALEMI: PACE FATTA? LA PROMESSA DELL’INFLUENCER- VIDEO Ma dall’amore ...

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - ricpuglisi : Mara Venier e Barbara D'Urso pro Speranza nelle parole di Speranza - bubetteparis65 : Ma ditemi.....ci cancellano fortunatamente Live non è la D'Urso e la domenica ci ritroviamo ancora na volta tutti… - Luca190499 : RT @cristiana2c: Dite quello che volete ma come sa sviscerare ed approfondire i vari argomenti Barbara D’Urso nessuno mai. #domenicalive - Alessia061 : RT @davekard1: Praticamente hanno spostato o personaggi dal salotto di Barbara D'Urso ad 'Avanti un altro'. #avantiunaltropuredisera -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog