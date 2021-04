Atp Cagliari: Sonego conquista il suo secondo titolo! Djere k.o. in tre set (Di domenica 11 aprile 2021) A una settimana dalla storica finale persa a Miami da Jannik Sinner, il tennis italiano festeggia la sua 70ª affermazione dell'Era Open grazie al successo di Lorenzo Sonego che nella finale di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) A una settimana dalla storica finale persa a Miami da Jannik Sinner, il tennis italiano festeggia la sua 70ª affermazione dell'Era Open grazie al successo di Lorenzoche nella finale di ...

c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO… - c_appendino : ?? Il torinese Lorenzo #Sonego è campione dell'ATP 250 di Cagliari! Una dimostrazione di carattere pazzesca in una… - la_staxy : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SARDEGNA, LORENZO SONEGO TRIONFA IN FINALE BATTUTO IL SERBO DJERE 2-6, 7-6, 6-4 PER SONEGO 2° SUCCES… - Ubitennis : ATP Cagliari 250, splendido Sonego: rimonta ancora e vince il secondo titolo in carriera -