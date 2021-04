Above | scacchi con gli dei dell’Olimpo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Don’t Panic Games ci propone una rivisitazione degliin chiave boardgames, con protagonisti le note divinità dell’antica Grecia.Il gioco è indipendente dalla lingua e si presenta in una veste molto particolare e dalla buona estetica, basti pensare alla plancia che è di forma circolare. Può essere intavolato con 2 o 4 partecipanti; nel secondo caso si parla di una partita a squadre. La durata stimata è di circa 30 minuti.– Ambientazione & Ispirazione La storia di come Zeus salì al potere sconfiggendo Crono, è nota ai più. Ma non tutti sanno che il trono reclamato dal dio dei fulmini è sempre stato oggetto di desiderio dei suoi altri simili.L’obiettivo a cui puntano tutte le divinitàsi trova al centro della plancia formata da cerchi concentrici. Giungerci non sarà così semplice come sembra. Ognuno ...