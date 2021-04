Volley femminile | Novara vince la battaglia con Monza e vola in Finale Scudetto contro Conegliano

(Di sabato 10 aprile 2021)ha sconfittoper 3-1 (21-25; 25-21; 25-19; 25-23) in gara-2 di semi, chiude la serie sul 2-0 (dopo aver vinto gara-1 in casa al tie-break) e si qualifica per ladi. Spetterà alle piemontesi tentare l’impresala corazzata, capace di sbarazzarsi di Scandicci e che appare imbattibile (61 vittorie consecutive). Le brianzole escono a testa altissima dal doppio confronto con le ultime Campionesse d’Europa, che hanno però avuto qualcosa in più in questi playoff e hanno meritato complessivamente il passaggio del turno. La Saugella si consola con la sua prima storica partecipazione alla Champions League, mentre la Igor tenterà il tutto per tuttole ...

IN MARIGNANO 3 - 0 ACQUA & SAPONE ROMACLUB : Arciprete 1, Rebora 9, Decortes 13, Papa 11, Cogliandro 5, Guiducci 1, Spirito (L), Diop 3, Adelusi 3, Consoli 2, Purashaj 1, Bucci. Non entrate: ...Nuovo anticipo e nuovo sorpasso in testa alla classifica della Pool Promozione di serie A2. L'Acqua & Sapone Roma come un treno in corsa ha travolto il malcapitato Omag San Giovanni ......Novara ha sconfitto Monza per 3-1 (21-25; 25-21; 25-19; 25-23) in gara-2 di semifinale, chiude la serie sul 2-0 (dopo aver vinto gara-1 in casa al tie-break) e si qualifica per la Finale Scudetto di ...Ecco il programma completo di tutte le partite della serie di finale. Volley, Playoff A1 Femminile 2021: il tabellone delle semifinali ...