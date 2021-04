Videogiochi senza gli amati libretti e manuali? Un fan di Switch se li è creati da solo!

Leggi su eurogamer

Vi ricordate i bei tempi andati, quando iretail uscivano non solo con dischi e cartucce, ma anche con un libretto d'istruzioni? I più giovani sicuramente non se lo ricorderanno, ma dall'epoca NES/Mega Drive, fino alla prima metà della generazione PS3/Xbox 360, ogni gioco possedeva al suo interno un piccolo libretto delle istruzioni, contenente i comandi di gioco, un incipit della trama principale, qualche trucco e, a volte, artwork e disegni inediti che rendevano il tutto ancora più prezioso. Per molti era un amico che teneva compagnia il giocatore nella strada dal negozio a casa, per altri perfino un contenitore d'emergenza per dischi privi di confezione. Insomma, tutti amavano ini.