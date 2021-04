Un’attrice turca fornisce l’assist a Can Yaman: “E’ un persona speciale…” (Di sabato 10 aprile 2021) L’attrice turca, Sevcan Yasar in arte Aylin in “DayDreamer” si sbilancia su Can Yaman e gli manda un “cuore”: “Sei speciale…” Se Diletta Leotta non si fosse accaparrata in tempo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 10 aprile 2021) L’attrice, Sevcan Yasar in arte Aylin in “DayDreamer” si sbilancia su Cane gli manda un “cuore”: “Sei” Se Diletta Leotta non si fosse accaparrata in tempo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Un’attrice turca fornisce l’assist a Can Yaman: “E’ un persona speciale…” - #Un’attrice #turca #fornisce #l’assist - CinziaSpadacci2 : @valeriazuppa1 @Anna19725 @canyaman1989 Noooooo......perche' x loro e' ferit ozgur divit..o il can turco...single o… - StefaniaStefyss : RT @Rosy72mex: Avviso.. La mia presa di posizione non è per difendere Diletta perché lei non ne ha bisogno, ma difendere una donna ITALIANA… - sofycanyaman : RT @Rosy72mex: Avviso.. La mia presa di posizione non è per difendere Diletta perché lei non ne ha bisogno, ma difendere una donna ITALIANA… - Miky748 : RT @Rosy72mex: Avviso.. La mia presa di posizione non è per difendere Diletta perché lei non ne ha bisogno, ma difendere una donna ITALIANA… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’attrice turca Stefania Rocca, poliziotta con Bisio: «I miei mille volti sul set» Corriere della Sera