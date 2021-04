The Walking Dead 11: il figlio di Jeffrey Dean Morgan sarà uno zombie nel cast dell'ultima stagione (Di sabato 10 aprile 2021) The Walking Dead, oltre a diventare una delle serie tv più importanti della cinematografia contemporanea, è diventata la seconda casa per la famiglia di Jeffrey Dean Morgan. Da quando il protagonista è apparso per la prima volta nella serie, tutta la sua famiglia è entrata a far parte del cast. The Walking Dead 11: il figlio di Jeffrey Dean Morgan entrerà nel cast? La moglie di Jeffrey Dean Morgan, Hiliarie Buton, ha interpretato la compagna di Negan, Lucille, nell'episodio «Here's Negan». Adesso, l'attore protagonista annuncia che suo figlio interpreterà un ruolo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) The, oltre a diventare unae serie tv più importantia cinematografia contemporanea, è diventata la seconda casa per la famiglia di. Da quando il protagonista è apparso per la prima volta nella serie, tutta la sua famiglia è entrata a far parte del. The11: ildientrerà nel? La moglie di, Hiliarie Buton, ha interpretato la compagna di Negan, Lucille, nell'episodio «Here's Negan». Adesso, l'attore protagonista annuncia che suointerpreterà un ruolo ...

