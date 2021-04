Taylor Swift in quattro versioni | cerebrale | metallica | ribelle e piumino da cipria

Leggi su iodonna

(Di sabato 10 aprile 2021) Buccia di banana 2021 di Giusi Ferré guarda le fotoNon c’è classifica dove non svetti e non infranga numerosi record. Per esempio, Look what you made me do ha esordito direttamente al primo posto delle classifiche iTunes in 74 Paesi, diventando il brano più trasmesso in un giorno su Spotify, con oltre 8 milioni di riproduzioni in streaming, rendendol’artista femminile più ascoltata nella storia della piattaforma in 24 ore, e via meravigliando con milioni di passaggi. Leggi anche ...