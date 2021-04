“Serena, ma come hai fatto?”. Eleonora Daniele senza parole. A la ‘Canzone segreta’ le lacrime scorrono a fiumi (Di sabato 10 aprile 2021) Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni sono stati gli ospiti del nuovo appuntamento con “Canzone Segreta”, lo spettacolo emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine in onda venerdì 9 aprile alle 21.25 su Rai1. Padrona di casa Serena Rossi, che ha raccontato le emozioni su quella poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale ogni settimana passano ospiti del mondo della musica, cinema e televisione, ognuno accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. Anche in questo appuntamento la musica del cuore dell’ospite di Serena Rossi è stata supportata dalla forza delle immagini, tra fotografie e filmati che hanno fatto riemergere riemergere i momenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti,, Marco Bocci e Alessio Boni sono stati gli ospiti del nuovo appuntamento con “Canzone Segreta”, lo spettacolo emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine in onda venerdì 9 aprile alle 21.25 su Rai1. Padrona di casaRossi, che ha raccontato le emozioni su quella poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale ogni settimana passano ospiti del mondo della musica, cinema e televisione, ognuno accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. Anche in questo appuntamento la musica del cuore dell’ospite diRossi è stata supportata dalla forza delle immagini, tra fotografie e filmati che hannoriemergere riemergere i momenti ...

Advertising

giovannafaraldo : @PrudenzanoAnton @illibraio @AntonioSanfra @RaiUno @serenabortone @MGCalandrone @NicolaLagioia “La cultura come uno… - laratullo1 : @Onefire95582124 Pk e come ho detto io non ne importava più di lui da quando è entrata serena basta vedere come gli… - arvvenig : Come lo pensavano di Tancredi offeso in ogni modo per aver vinto una sfida, di Serena perché entrata direttamente s… - Mrs__Han : Tra un po’ è un mese con Serena, come stiamo - Axen0s : @scrocknroll @SerenaDandini ma Serena Dandini è un'autrice televisiva. Zoro è un autore televisivo come Scanzi è uno scrittore... -

Ultime Notizie dalla rete : Serena come #BARVxL: Sesso e calcio Sono quindi convinto che una serena vita sessuale sia di grande aiuto per lo sportivo, qualunque ... e in una trasmissione disse una frase sibillina:'Non penserete che io guardi una donna come la ...

Canzone Segreta, Serena Rossi senza parole: 'Sono una donna distrutta" ... salutate lei e Francesca Michelin , Serena Rossi è stata invitata a sedersi sulla sedia destinata agli ospiti. Lasciata al buio, come lei stessa ha detto , "A friggere ". L'attrice e conduttrice si ...

Serena Enardu, arriva l’esito del tampone: ecco come sta YouMovies Olbia, opposizioni pronte a difendere Sa Testa nel consiglio comunale del 14 “La pianificazione spetta al Consiglio e di questa iniziativa non c’è traccia nel Piano urbanistico appena adottato”, sostengono le minoranze. (a cura di Serena Lullia) ...

L’alessandrino monsignor Devasini nominato da Papa Francesco vescovo di Chiavari CASALE MONFERRATO. Il vicario generale della diocesi di Casale, monsignor Giampio Devasini, 58 anni, è stato nominato da Papa Francesco vescovo di Chiavari. L’annuncio è stato ...

Sono quindi convinto che unavita sessuale sia di grande aiuto per lo sportivo, qualunque ... e in una trasmissione disse una frase sibillina:'Non penserete che io guardi una donnala ...... salutate lei e Francesca Michelin ,Rossi è stata invitata a sedersi sulla sedia destinata agli ospiti. Lasciata al buio,lei stessa ha detto , "A friggere ". L'attrice e conduttrice si ...“La pianificazione spetta al Consiglio e di questa iniziativa non c’è traccia nel Piano urbanistico appena adottato”, sostengono le minoranze. (a cura di Serena Lullia) ...CASALE MONFERRATO. Il vicario generale della diocesi di Casale, monsignor Giampio Devasini, 58 anni, è stato nominato da Papa Francesco vescovo di Chiavari. L’annuncio è stato ...