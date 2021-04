(Di sabato 10 aprile 2021) Gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale e i “fatti di via Giacomini” al centro del comma Comunicazioni della seduta della Commissione consiliare IV^, riunita oggi a Palazzo Pubblico. Ad aprire i lavori infatti, è stato l’intervento, non previsto, del Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, che ha in primis riferito sull’episodio del “brindisi” in via Giacomini dello scorso primo aprile che ha visto per protagonisti alcuni consiglieri e a cui ha partecipato per pochi minuti anche lo stesso Segretario, come da lui stesso ammesso nei giorni scorsi. Ha riportato le comunicazioni delle forze dell’ordine che hanno distinto quanto accaduto prima delle 18, dove non si sono riscontrate irregolarità rispetto le normative anti-covid, dal contesto successivo alle 20 di sera, dove invece sarebbero state elevate anche delle sanzioni.“E’ stata una situazione sicuramente inopportuna e che era meglio non si verificasse”, ha ribadito Ciavatta, ricordando comunque le scuse avute da chi si è intrattenuto oltre l’orario consentito.

Advertising

reportrai3 : Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha… - reportrai3 : Le parole @lagana_riccardo: 'Massima solidarietà alla collega di #Report oggetto delle intercettazioni che allungan… - reportrai3 : Il business della manutenzione di ascensori e scale mobili Le nuove inchieste di #Report da lunedì 12 aprile alle 2… - zazoomblog : Report della Commissione Sanità del 9 aprile - #Report #della #Commissione #Sanità - GiuseppeCigiu : RT @reportrai3: Un accordo assicurativo tra Snam -proprietaria della petroliera- e Navarma di Vincenzo Onorato, patron di Moby, ha contribu… -

Ultime Notizie dalla rete : Report della

RAI - Radiotelevisione Italiana

Il 68,20% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti - covid. Lo rileva ilsettimanalepresidenza del Consiglio dei ministri . Entrambe le dosi sono state somministrate al 38,79% degli appartenenti alla stessa fascia. In riferimento alla fascia di età 70 - 79 ...Ilgara: Vergne vince davanti alle Jaguar Un circuito che, come visto tutta oggi, è risultato molto selettivo quello di Roma: tanti gli errori commessi dai protagonisti del campionato ...Toscana È di 1.177 altri nuovi positivi (età media 44 anni) e di altri 28 morti (età media 79,4 anni) l'aggiornamento delle 24 ore del Covid in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. In ...in un report redatto in collaborazione con Eures, ha sottolineato come alcune aziende abbiano prodotto un guadagno in eccesso generato proprio dall' arrivo della pandemia. Proprio per via degli extra ...