Piera Maggio: "Grazie a tutti, continueremo a cercare Denise" (Di sabato 10 aprile 2021) Olesya Rostova è ormai un capitolo chiuso nella storia di Denise Pipitone. Molto criticata da tutti per aver forse creato volontariamente un caso per stare al centro dell'attenzione mediatica, Olesya Rostova è ormai a prescindere acqua passata e quel che importa è che non è Denise Pipitone. La mamma Piera Maggio ha colto l'occasione per ringraziare quanti sono stati loro vicini in questi giorni, ed insieme al papà di Denise, Gaeatano Pulizzi, ha registrato un videomessaggio per dire Grazie a tutta Italia: "Ci abbiamo sperato senza mai perdere quella sana lucidità che dall'inizio della segnalazione abbiamo avuto, l'esser cauti. Sono stati giorni difficili, pieni di tensione. Adesso continueremo nella nostra battaglia come abbiamo sempre fatto.

