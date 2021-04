Pace fatta tra la maggioranza del primo cittadino Lanzara e consigliere Ernesto Sica? (Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese Un cambio di passo inaspettato o forse solo una strategia, dettata dal delicato momento storico. Il consigliere di minoranza Ernesto Sica sembra aver sotterrato l’ascia di guerra nei confronti dell’amministrazione Lanzara. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, Sica si è infatti astenuto dal votare molti punti all’ordine del giorno. Una scelta che ha lasciato perplessi un po’ tutti, anche considerando il suo passato da primo cittadino e le accuse rivolte all’amministrazione Lanzara. Se c’è chi – in virtù della sua adesione a Italia Viva, in vista delle elezioni regionali – ipotizza un avvicinamento al sindaco c’è chi parla di strategia: il delicato momento storico dettato dalla pandemia in corso spinge le istituzioni a fare fronte ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 aprile 2021) di Erika Noschese Un cambio di passo inaspettato o forse solo una strategia, dettata dal delicato momento storico. Ildi minoranzasembra aver sotterrato l’ascia di guerra nei confronti dell’amministrazione. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale,si è infatti astenuto dal votare molti punti all’ordine del giorno. Una scelta che ha lasciato perplessi un po’ tutti, anche considerando il suo passato dae le accuse rivolte all’amministrazione. Se c’è chi – in virtù della sua adesione a Italia Viva, in vista delle elezioni regionali – ipotizza un avvicinamento al sindaco c’è chi parla di strategia: il delicato momento storico dettato dalla pandemia in corso spinge le istituzioni a fare fronte ...

Ultime Notizie dalla rete : Pace fatta Lavori al pronto soccorso, dopo un anno si torna al progetto ...da quelli di cui si nutre invece la burocrazia quando si parla di appalti pubblici con buona pace ... Tralasciando la premessa, che è fatta di una paginata di richiami a decreti e delibere varie, c'è ...

Nomina Presidente ASI Brindisi. Intervento dei Fratelli d'Italia ... e quando Rossi andrà a casa, con buona pace di questa martoriata città, i 'contrari' a Rossi ...è che questa ignobile quanto politicamente corretta (ma eticamente disdicevole) condotta viene fatta in ...

Ventimiglia, polemica sui dehors. Pace fatta all'interno di Forza Italia Riviera24 Cristo risorto. La luce di Pasqua è gentile, non un “coup de théâtre” La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”.

Ucraina, cresce la tensione al confine russo «Voglio rimanere vicino ai nostri soldati in questo momento difficile: l’Ucraina ha bisogno di pace e farà in modo di raggiungere questo obiettivo», ha dichiarato all’ arrivo in zona. SIGNIFICATIVO ...

