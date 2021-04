Mozione unanime in Consiglio "Qui il liceo tecnico - scientifico" (Di sabato 10 aprile 2021) di Paolo Girotti In disaccordo su tutto, ma tutti d'accordo sulla necessità di far partire a Legnano e nel Legnanese un Its, quell'Istituto tecnico scientifico che ancora manca nel territorio e che ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) di Paolo Girotti In disaccordo su tutto, ma tutti d'accordo sulla necessità di far partire a Legnano e nel Legnanese un Its, quell'Istitutoche ancora manca nel territorio e che ...

Advertising

Aliautonomie : ?Cittadinanza onoraria a #PatrickZaki: Consiglio Comunale di Roma Capitale approva all'unanimità la mozione present… - Daviderel4 : RT @Irene_5s: Grazie al voto unanime alla nostra mozione le persone immunodepresse a causa dei cicli di chemio per patologia oncologica e c… - Giuly0013 : RT @Irene_5s: Grazie al voto unanime alla nostra mozione le persone immunodepresse a causa dei cicli di chemio per patologia oncologica e c… - tranellio : RT @Irene_5s: Grazie al voto unanime alla nostra mozione le persone immunodepresse a causa dei cicli di chemio per patologia oncologica e c… - deboramau : RT @Irene_5s: Grazie al voto unanime alla nostra mozione le persone immunodepresse a causa dei cicli di chemio per patologia oncologica e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mozione unanime Mozione unanime in Consiglio "Qui il liceo tecnico - scientifico" La mozione nasce sotto l'ala del "Movimento dei cittadini" e del consigliere Franco Brumana, che ne ... ma è poi stata condivisa ed emendata strada facendo aprendo la strada al voto unanime in aula. Lo ...

Manca bancomat, da Comune Spoltore offerta locali Municipio ... ecco la notizia che a Spoltore è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale la mozione ... "Siamo soddisfatti che la nostra proposta abbia incontrato il consenso unanime dell'assise consiliare.

Mozione unanime in Consiglio "Qui il liceo tecnico-scientifico" Il Giorno Mozione unanime in Consiglio "Qui il liceo tecnico-scientifico" La scuola biennale che ancora manca nell’Alto Milanese garantirà ai neodiplomati una porta d’accesso preferenziale per entrare nel mondo del lavoro. Tempi e sede sono ancora da definire ...

Scuola, aprire per non richiudere. Mozione unanime alla Camera Maggioranza e opposizione votano insieme. Un atto d’indirizzo che ribalta il punto di vista: le scuole non sono untrici e lo Stato deve garantire che non venga compresso il diritto all’istruzione ...

Lanasce sotto l'ala del "Movimento dei cittadini" e del consigliere Franco Brumana, che ne ... ma è poi stata condivisa ed emendata strada facendo aprendo la strada al votoin aula. Lo ...... ecco la notizia che a Spoltore è stata approvata all'unanimità dal Consiglio comunale la... "Siamo soddisfatti che la nostra proposta abbia incontrato il consensodell'assise consiliare.La scuola biennale che ancora manca nell’Alto Milanese garantirà ai neodiplomati una porta d’accesso preferenziale per entrare nel mondo del lavoro. Tempi e sede sono ancora da definire ...Maggioranza e opposizione votano insieme. Un atto d’indirizzo che ribalta il punto di vista: le scuole non sono untrici e lo Stato deve garantire che non venga compresso il diritto all’istruzione ...