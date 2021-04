Messa in tv domenica 11 aprile su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di sabato 10 aprile 2021) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 11 aprile. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Il programma della Santasu Rai Uno per11. A causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santaverrà trasin diretta. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa12:00 – Angelus SportFace.

