Il Clasico va al Real Madrid: 2-1 al Barcellona, è primo posto (Di sabato 10 aprile 2021) Il Real Madrid si aggiudica il Clasico contro il Barcellona: le reti di Benzema e Kroos valgono il primo posto in classifica Il Real Madrid si è aggiudicato il Clasico contro il Barcellona. A decidere la sfida sono state le reti di Benzema e Kroos nel primo tempo, inutile il gol del 2-1 del blaugrana Mingueza. La formazione di Zidane si è così portata al primo posto della Liga, a pari punti con l'Atletico Madrid che però ha una partita in meno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

