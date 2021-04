I ricami delle donne lucane sulle borse simbolo di Fendi

Leggi su agi

(Di sabato 10 aprile 2021) AGI - L'antica arte del ricamo ledi Anzi, piccolo centro del Potentino, l'hanno imparata da piccole, un po' per gioco, un po' per dovere; per personalizzare il corredo da portare in dote al momentonozze. Punti ripetuti un'infinità di volte, imparati a memoria come preghiere da madri e nonne, e che adesso finiranno ad abbellire addirittura l'iconica borsa "baguette" di. Lucia Buchicchio, Marisa e Antonella Sabatella, Rosa Cilibrizzi, Rossana Tito, Cristina Ruggieri, Rosa Maria Cilibrizzi e Lucia Giorgio, dell'associazione “di ieri e di oggi”, tutte originarie di Anzi sono state infatti scelte dalla storica "maison" per rappresentare la Basilicata nel progetto “Hand in Hand”, ideato da Silvia Venturiniper celebrare la professionalità ed il valore...