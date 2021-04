Francesca Manzini sposa il fidanzato Christian Vitelli, chi è il futuro sposo (Di sabato 10 aprile 2021) Fiori d’arancio per Francesca Manzini. L’attrice e imitatrice, nonché conduttrice di Striscia la notizia, ha annunciato che sposerà a breve il fidanzato Christian Vitelli. Sulle pagine del settimanale Intimità la 30enne ha svelato la data di nozze: il prossimo 10 settembre. Coronavirus permettendo, il matrimonio sarà al mare, alla presenza di pochi intimi. “È il giusto coronamento di una favola, perché non saprei definire la nostra storia in altro modo. Tante amiche sono disilluse nei confronti dell’amore, invece io credo ancora nella possibilità di avere accanto qualcuno che si prenda cura di noi, che ci fa rilassare, che ci sostiene moralmente. È bellissimo Dopo aver fatto per tanto tempo la crocerossina, avere un uomo a cui potersi appoggiare, senza per questo perdere indipendenza e personalità. Ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Fiori d’arancio per. L’attrice e imitatrice, nonché conduttrice di Striscia la notizia, ha annunciato che sposerà a breve il. Sulle pagine del settimanale Intimità la 30enne ha svelato la data di nozze: il prossimo 10 settembre. Coronavirus permettendo, il matrimonio sarà al mare, alla presenza di pochi intimi. “È il giusto coronamento di una favola, perché non saprei definire la nostra storia in altro modo. Tante amiche sono disilluse nei confronti dell’amore, invece io credo ancora nella possibilità di avere accanto qualcuno che si prenda cura di noi, che ci fa rilassare, che ci sostiene moralmente. È bellissimo Dopo aver fatto per tanto tempo la crocerossina, avere un uomo a cui potersi appoggiare, senza per questo perdere indipendenza e personalità. Ho ...

