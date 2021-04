Finale Zidansek-Osorio Serrano in tv: data, orario, canale e diretta tv Wta Bogotà 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) Tamara Zidansek e Maria Camila Osorio Serrano lotteranno per il titolo di campionessa del Wta 250 di Bogotà 2021. La slovena e la colombiana hanno mostrato il loro lavoro durante la settimana sudamericana, esternando una condizione fisica invidiabile e vincendo ogni testa a testa con caparbietà, tecnica e voglia di sorprendere; ultimo atto equilibratissimo, tra giocatrici sostanzialmente differenti. La Finale andrà in scena domenica 11 aprile, a partire dalle ore 17.00 italiane. La diretta televisiva della disputa sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente menzionata. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti post-match ai ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Tamarae Maria Camilalotteranno per il titolo di campionessa del Wta 250 di. La slovena e la colombiana hanno mostrato il loro lavoro durante la settimana sudamericana, esternando una condizione fisica invidiabile e vincendo ogni testa a testa con caparbietà, tecnica e voglia di sorprendere; ultimo atto equilibratissimo, tra giocatrici sostanzialmente differenti. Laandrà in scena domenica 11 aprile, a partire dalle ore 17.00 italiane. Latelevisiva della disputa sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente menzionata. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti post-match ai ...

Advertising

sportface2016 : #WtaBogotà 2021: ecco come seguire la finale tra #Zidansek e #OsorioSerrano - Adriana11100542 : RT @WeAreTennisITA: Battuta Errani a Bogotà ? Nei quarti di finale del torneo WTA 250 Tamara Zidansek batte anche Sara Errani dopo aver bat… - WeAreTennisITA : Battuta Errani a Bogotà ? Nei quarti di finale del torneo WTA 250 Tamara Zidansek batte anche Sara Errani dopo aver… - TennisWebMag : @SaraErrani sarà in campo oggi nei quarti di finale del WTA 250 di Bogotà, contro la slovena Tamara Zidansek, che i… - WeAreTennisITA : Gatto Monticone ? A Bogotà finisce il torneo di Giulia Gatto Monticone, battuta da Zidansek per 6-2 6-3. A vendic… -