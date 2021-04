DMX non ce l'ha fatta: il rapper americano muore a 50 anni e lascia 15 figli (Di sabato 10 aprile 2021) Star dell'hip hop, candidato ai Grammy e disco di platino quattro volte con l'album del debutto "It's Dark and Hell is Hot" (1998), DMX non aveva mai tenuto nascosti i suoi problemi con la droga. La ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) Star dell'hip hop, candidato ai Grammy e disco di platino quattro volte con l'album del debutto "It's Dark and Hell is Hot" (1998), DMX non aveva mai tenuto nascosti i suoi problemi con la droga. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DMX non ce l'ha fatta. Il rapper ha perso la sua battaglia dopo essere rimasto in stato vegetativo per una settiman… - Agenzia_Ansa : DMX non ce l'ha fatta. Il rapper è morto a 50 anni dopo essere stato ricoverato lo scorso 2 aprile a New York per u… - CarloClimati : Sono molto colpito dalla morte del rapper DMX, a soli 50 anni. Ha avuto una vita non facile. Aveva un animo sensibi… - BramucciMatteo : RT @Agenzia_Ansa: DMX non ce l'ha fatta. Il rapper ha perso la sua battaglia dopo essere rimasto in stato vegetativo per una settimana a ca… - DjMayone : RT @Agenzia_Ansa: DMX non ce l'ha fatta. Il rapper ha perso la sua battaglia dopo essere rimasto in stato vegetativo per una settimana a ca… -