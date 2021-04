Dal fallimento di Lehman Brothers all’emergenza sanitaria: chi salderà i conti? (Di sabato 10 aprile 2021) Negli ultimi 13 anni si sono succedute diverse storie, tre in particolare e tutte collegate tra loro, che ha senso ripercorre per capire la svolta in corso nell’ordine mondiale . La prima storia racconta di un fallimento. Ha inizio venerdì 12 settembre 2008. Paulson, segretario del Tesoro Usa, convoca i Padri di famiglia, come venivano chiamati i capi delle principali Banche Usa, negli uffici della Fed di Wall Street per valutare la situazione di Lehman Brothers, sull’orlo del fallimento. Serve una soluzione “privata” e non pubblica. L’accordo non arriva. Dopo il salvataggio di Bear Stearns qualche mese prima grazie all’intervento di Jp Morgan, le grandi Banche anziché intervenire in soccorso di Lehman, decidono al contrario di ridurne la propria esposizione. Il 15 settembre Lehman ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) Negli ultimi 13 anni si sono succedute diverse storie, tre in particolare e tutte collegate tra loro, che ha senso ripercorre per capire la svolta in corso nell’ordine mondiale . La prima storia racconta di un. Ha inizio venerdì 12 settembre 2008. Paulson, segretario del Tesoro Usa, convoca i Padri di famiglia, come venivano chiamati i capi delle principali Banche Usa, negli uffici della Fed di Wall Street per valutare la situazione di, sull’orlo del. Serve una soluzione “privata” e non pubblica. L’accordo non arriva. Dopo il salvataggio di Bear Stearns qualche mese prima grazie all’intervento di Jp Morgan, le grandi Banche anziché intervenire in soccorso di, decidono al contrario di ridurne la propria esposizione. Il 15 settembre...

