Covid, Simone Inzaghi: la moglie ricoverata allo Spallanzani, le sue condizioni (Di sabato 10 aprile 2021) In ospedale per Covid la moglie del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: la Lucariello sarà sottoposta a tutti gli esami necessari. L’annuncio su Instagram di mercoledì scorso lo aveva fatto proprio lei, Gaia Lucariello, dal 2018 moglie di Simone Inzaghi ma a lui legata sentimentalmente già da diversi anni. “Tutti contagiati in famiglia. Stiamo bene L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) In ospedale perladel tecnico della Lazio,: la Lucariello sarà sottoposta a tutti gli esami necessari. L’annuncio su Instagram di mercoledì scorso lo aveva fatto proprio lei, Gaia Lucariello, dal 2018dima a lui legata sentimentalmente già da diversi anni. “Tutti contagiati in famiglia. Stiamo bene L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Covid Simone Inzaghi: la moglie ricoverata allo Spallanzani le sue condizioni - #Covid #Simone #Inzaghi: #moglie - Nico_Piaz : RT @Bea_Mary84: Ricoverata allo Spallanzani anche la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, che ha solo 38 anni esattamente come De Ros… - elsaud96 : Simone Calvanese, classe 75, da Casoria ci tiene a ricordarci che il covid non esiste e che il calcio è complice.di… - gibelli_omar : RT @Bea_Mary84: Ricoverata allo Spallanzani anche la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, che ha solo 38 anni esattamente come De Ros… - infoitsport : Covid, si aggravano le condizioni della moglie di Simone Inzaghi -