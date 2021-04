Covid | Gaia Lucariello | moglie di Simone Inzaghi ricoverata allo Spallanzani

(Di sabato 10 aprile 2021) Ladiè stataper.L’imprenditrice nello stesso ospedale di Daniele De Rossi, per lei una sospetta polmonite. Il tecnico della Lazioè invece asintomatico. Le condizioni di, imprenditrice ediè risultata positiva alcosì come il marito. La donna è stataall’ospedaledove è presente anche De Rossi per una forte tosse, con il timore che possa insorgere ...

Advertising

Daniele20052013 : Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ricoverata allo Spallanzani: i sintomi da Covid peggiorano… - Nico_Piaz : RT @Bea_Mary84: Ricoverata allo Spallanzani anche la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, che ha solo 38 anni esattamente come De Ros… - LI_Palembang : Covid-19, Gaia Inzaghi ricoverata allo Spallanzani di Roma - gibelli_omar : RT @Bea_Mary84: Ricoverata allo Spallanzani anche la moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, che ha solo 38 anni esattamente come De Ros… - fabiovalenza : RT @iuiu87: Gaia Lucariello, moglie di Mister Simone Inzaghi, ricoverata allo spallanzani #lazio #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gaia

Ad attenderlo a casa i tre figli, Noah e Olivia e la moglie e attrice Sarah Felberbaum che ... Daniele De Rossi è stato contagiato dal- 19 in Nazionale a fine marzo, quando l'Italia era ...Brutte notizie, invece, perLucariello che è stata ricoverata a causa del- 19 . Ancora positivo anche il mister Simone Inzaghi , che domani non sarà al Bentegodi. Vediamo insieme le news ...In ospedale per Covid la moglie del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: la Lucariello sarà sottoposta a tutti gli esami necessari.Ieri i consiglieri comunali di Fdl, Giancarlo Lamensa e Anna De Gaio, hanno chiesto al Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, di istituire uno sportello per il supporto alle attività di ...