Conte “Non abbiamo ancora vinto nulla, ma ora Inter credibile” (Di sabato 10 aprile 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Non abbiamo ancora fatto niente, anzi una cosa importante sì: abbiamo ridato credibilità all’Inter che ora è vista come un’antagonista anche in Europa visto che siamo arrivati in finale di Europa League l’anno scorso e qualcuno forse l’ha dimenticato, in due anni abbiamo raggiunto questo obiettivo, ora c’è da fare l’ultimo step che ancora non è stato fatto, ma mi auguro di poterne parlare a cose fatte”. Così Antonio Conte alla vigilia di Inter-Cagliari, match che potrebbe ulteriormente avvicinare i nerazzurri allo scudetto. “Sappiamo benissimo le delusioni che possono esserci dietro l’angolo, ho grande esperienza per sapere che devo pensare al presente, poi magari in futuro potrò parlare di qualcosa di straordinario che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Nonfatto niente, anzi una cosa importante sì:ridato credibilità all’che ora è vista come un’antagonista anche in Europa visto che siamo arrivati in finale di Europa League l’anno scorso e qualcuno forse l’ha dimenticato, in due anniraggiunto questo obiettivo, ora c’è da fare l’ultimo step chenon è stato fatto, ma mi auguro di poterne parlare a cose fatte”. Così Antonioalla vigilia di-Cagliari, match che potrebbe ulteriormente avvicinare i nerazzurri allo scudetto. “Sappiamo benissimo le delusioni che possono esserci dietro l’angolo, ho grande esperienza per sapere che devo pensare al presente, poi magari in futuro potrò parlare di qualcosa di straordinario che ...

Inter - Cagliari, nel match dell'11 aprile i milanesi cercano l'undicesima vittoria di fila Barella squalificato Tornando al match di domani, Antonio Conte, dovrà fare i conti con la squalifica di Nicolò Barella , che non potrà così affrontare la sua ex squadra, alla quale nella partita di ...

Sperare non costa niente: il Cagliari a San Siro con la capolista Inter - Assente l'ex Barella Ci siamo preparati per una partita del genere. Dobbiamo difendere e attaccare, avere equilibrio. Se guardo ai risultati sembra che io non abbia fatto tanto. Però vedo una squadra che crea molte più ...

