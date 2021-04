Cagliari, i convocati di Semplici per l’Inter (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico Leonardo Semplici per la partita di domani in trasferta contro l’Inter, valida per la 30a giornata di Serie A. Ecco la lista del Cagliari: Portieri: 1 Aresti, 31 Vicario, 34 Ciocci.Difensori: 2 Godin, 3 Tripaldelli, 15 Klavan, 16 Calabresi, 22 Lykogiannis, 24 Rugani, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni.Centrocampisti: 4 Nainggolan, 8 Marin, 18 Nandez, 19 Asamoah, 20 Pereiro, 32 Duncan.Attaccanti: 9 Simeone, 10 Joao Pedro, 27 Cerri, 30 Pavoletti. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 22 i giocatoridal tecnico Leonardoper la partita di domani in trasferta contro, valida per la 30a giornata di Serie A. Ecco la lista del: Portieri: 1 Aresti, 31 Vicario, 34 Ciocci.Difensori: 2 Godin, 3 Tripaldelli, 15 Klavan, 16 Calabresi, 22 Lykogiannis, 24 Rugani, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 44 Carboni.Centrocampisti: 4 Nainggolan, 8 Marin, 18 Nandez, 19 Asamoah, 20 Pereiro, 32 Duncan.Attaccanti: 9 Simeone, 10 Joao Pedro, 27 Cerri, 30 Pavoletti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter Cagliari, i convocati di Semplici: Nandez a disposizione

Le scelte di Leonardo Semplici per la sfida contro l'Inter di domani. Ancora out Ceppitelli, assente anche Deiola. Nandez recuperato Leonardo Semplici ha scelto i 22 giocatori del Cagliari che prenderanno parte alla trasferta di San Siro contro l'Inter domani alle ore 12:30 Ancora assente Luca Ceppitelli per i problemi muscolari che si trascina da qualche settimana, fuori anche

