Cade in piscina e muore a 3 anni. Il matrimonio finisce in tragedia: carabinieri sul posto (Di sabato 10 aprile 2021) Un bambino di tre anni e mezzo è caduto in piscina ed è annegato durante un matrimonio. È successo in località Foxi, a Quartu Sant’Elena, località sul litorale alle porte di Cagliari, dove la famiglia della vittima era stata invitata per officiare un matrimonio. Il padre, pastore ortodosso di nazionalità ucraina, lo aveva perso di vista perché impegnato a celebrare la funzione. Il piccolo Antonij Volskyy, tre anni e mezzo, è annegato in ottanta centimetri di acqua, in una piscina semivuota. Come ricostruisce L’Unione Sarda, non si esclude che sia scivolato procurandosi un piccolo ematoma sulla fronte, prima di Cadere nella stessa piscina, distante una decina di metri dalla cucina dell’abitazione dove si trovavano cinque persone adulte e un fratellino ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Un bambino di tree mezzo è caduto ined è annegato durante un. È successo in località Foxi, a Quartu Sant’Elena, località sul litorale alle porte di Cagliari, dove la famiglia della vittima era stata invitata per officiare un. Il padre, pastore ortodosso di nazionalità ucraina, lo aveva perso di vista perché impegnato a celebrare la funzione. Il piccolo Antonij Volskyy, tree mezzo, è annegato in ottanta centimetri di acqua, in unasemivuota. Come ricostruisce L’Unione Sarda, non si esclude che sia scivolato procurandosi un piccolo ematoma sulla fronte, prima dire nella stessa, distante una decina di metri dalla cucina dell’abitazione dove si trovavano cinque persone adulte e un fratellino ...

