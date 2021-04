Barbara d’Urso in Rai dopo i risultati deludenti? La verità (Di sabato 10 aprile 2021) Negli ultimi giorni si è vociferato di una probabile rottura del rapporto professionale tra Barbara d’Urso e Mediaset: Piersilvio Berlusconi, infatti, non sarebbe soddisfatto del rendimento della conduttrice che, quindi, starebbe puntando a nuova avventura in Rai. Da Viale Mazzini, però, è arrivata la smentita. Non si placano le voci che vorrebbero Barbara d’Urso lontana da Mediaset; dopo che si era pensato ad una possibile rottura definitiva del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 aprile 2021) Negli ultimi giorni si è vociferato di una probabile rottura del rapporto professionale trae Mediaset: Piersilvio Berlusconi, infatti, non sarebbe soddisfatto del rendimento della conduttrice che, quindi, starebbe puntando a nuova avventura in Rai. Da Viale Mazzini, però, è arrivata la smentita. Non si placano le voci che vorrebberolontana da Mediaset;che si era pensato ad una possibile rottura definitiva del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ricpuglisi : Mara Venier e Barbara D'Urso pro Speranza nelle parole di Speranza - StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - MarghyDa : @eurosburlati1 @maurosalza Quelli cresciuti a Non è la rai e invecchiati a Barbara D'Urso, come li definì berluscon… - matteo_1093 : Dopo la soddisfazione per l’appoggio di Mara Venier e Barbara D’Urso arriva l’esperienza del taglio dei capelli gra… - hsvclouds : a lezione stiamo parlando di barbara d’urso e di maria de filippi, che succede -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog