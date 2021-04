Attilio Fontana, via libera ai treni Covid-tested tra Milano e Roma (Di sabato 10 aprile 2021) Sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, la più importante del Paese, arrivano i treni Covid tested. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza che dà il via libera, pur trattandosi di una sperimentazione, ai treni dove i passeggeri potranno salire solo previo tampone negativo. In questa fase iniziale, le aziende ferroviarie che gestiscono il trasporto passeggeri sulla rete nazionale, potranno istituire collegamenti di questo tipo solo fra Milano e Roma. I viaggiatori dovranno presentare il risultato negativo di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore oppure fare il test (gratuito) prima di salire sul treno. Sono esentati dai controlli solo i bambini fino ai sei anni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Sulla tratta ferroviaria, la più importante del Paese, arrivano i. Il governatore della Lombardia,, ha firmato un'ordinanza che dà il via, pur trattandosi di una sperimentazione, aidove i passeggeri potranno salire solo previo tampone negativo. In questa fase iniziale, le aziende ferroviarie che gestiscono il trasporto passeggeri sulla rete nazionale, potranno istituire collegamenti di questo tipo solo fra. I viaggiatori dovranno presentare il risultato negativo di un tampone eseguito nelle ultime 48 ore oppure fare il test (gratuito) prima di salire sul treno. Sono esentati dai controlli solo i bambini fino ai sei anni. ...

