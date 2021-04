Atp 250 Cagliari, Sonego conquista la terza finale in carriera: battuto Fritz (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzo Sonego vola in finale agli Atp 250 di Cagliari: Taylor Fritz sconfitto in 3 set. Per il tennista piemontese è la terza finale in carriera e la prima su terra. Credit: Michael Reaves/Getty ImagesLorenzo Sonego si aggiudica il posto in finale agli Atp 250 di Cagliari, dopo un match particolarmente sofferto contro l’americano Taylor Fritz. Il tennista piemontese si è imposto in 3 set, dal punteggio 6-4, 5-7 e 6-1, in un match di circa 2 ore e mezza. Per Sonego, numero 34 al mondo, si tratta della sua terza finale in carriera sul circuito maggiore e la prima sulla terra. Adesso si attende di conoscere lo sfidante ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzovola inagli Atp 250 di: Taylorsconfitto in 3 set. Per il tennista piemontese è laine la prima su terra. Credit: Michael Reaves/Getty ImagesLorenzosi aggiudica il posto inagli Atp 250 di, dopo un match particolarmente sofferto contro l’americano Taylor. Il tennista piemontese si è imposto in 3 set, dal punteggio 6-4, 5-7 e 6-1, in un match di circa 2 ore e mezza. Per, numero 34 al mondo, si tratta della suainsul circuito maggiore e la prima sulla terra. Adesso si attende di conoscere lo sfidante ...

