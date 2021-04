Arabia Saudita mette a morte 3 soldati per "alto tradimento" (Di sabato 10 aprile 2021) L’Arabia Saudita ha giustiziato tre soldati accusati di aver commesso “alto tradimento”. L’agenzia di stampa Saudita gestita dallo Stato ha identificato gli uomini come soldati che lavoravano al ministero della Difesa. Non è stato reso noto quale “nemico”, secondo l’Arabia Saudita, gli uomini avrebbero aiutato. L’agenzia di stampa Saudita non ha spiegato come i soldati avrebbero aiutato i nemici del regno. Il sospetto cade però sull’Iran, considerata una potenza rivale da Riad che sta combattendo contro i ribelli Houthi sostenuti da Teheran nello Yemen. Il regno ha riferito che i tre uomini sono stati condannati in tribunale e un successivo ordine reale è servito come condanna a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) L’ha giustiziato treaccusati di aver commesso “”. L’agenzia di stampagestita dallo Stato ha identificato gli uomini comeche lavoravano al ministero della Difesa. Non è stato reso noto quale “nemico”, secondo l’, gli uomini avrebbero aiutato. L’agenzia di stampanon ha spiegato come iavrebbero aiutato i nemici del regno. Il sospetto cade però sull’Iran, considerata una potenza rivale da Riad che sta combattendo contro i ribelli Houthi sostenuti da Teheran nello Yemen. Il regno ha riferito che i tre uomini sono stati condannati in tribunale e un successivo ordine reale è servito come condanna a ...

Ultime Notizie dalla rete : Arabia Saudita Energia: Arabia Saudita, accordo Eig - Aramco da 12,4 miliardi di dollari L'accordo rappresenta un tentativo di monetizzare i prodigiosi asset petroliferi dell'Arabia Saudita, una volta considerati talmente strategici che anche una vendita irrisoria di quote di minoranza ...

Arabia Saudita: giustiziati tre soldati per alto tradimento Riad, 10 apr 12:38 - Il ministero della Difesa dell'Arabia Saudita ha annunciato quest'oggi l'esecuzione di tre soldati per alto tradimento. In un breve comunicato, il dicastero ha riferito che i tre erano accusati di "collaborare con il nemico contro ...

Arabia Saudita, 3 soldati giustiziati per alto tradimento - Ultima Ora Agenzia ANSA Arabia Saudita: giustiziati tre soldati per alto tradimento Riad, 10 apr 12:38 - (Agenzia Nova) - Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha annunciato quest’oggi l'esecuzione di tre soldati per alto tradimento. In un breve comunicato, il dicastero ha ...

Arabia Saudita, tre soldati giustiziati Tre soldati sauditi sono stati giustiziati per "alto tradimento". Lo annuncia l'agenzia di stampa di Stato, citando il ministero della Difesa di Riad. I soldati sono stati giudicati colpevoli del "rea ...

