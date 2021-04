Alice Campello | chi è la moglie di Alvaro Morata e mamma di Leonardo | Alessandro e Edoardo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021)è la bellissima modella che è riuscita a conquistare il cuore del famoso calciatore. Nata il 5 marzo del 1995 a Mestre è una giovane fashion blogger e madre di tre figlie:. Dopo aver conseguito la laura allo IULM di Milano inizia a muovere i primi passi nel mondo di internet diventando ad oggi, una famosa influencer e fashion blogger. Originaria del Vento decide di dare una scossa alla sua carriera, dando via una sua linea di borse. Molto presente sul suo profilo Instagram ama condividere attimi della sua vita quotidiana con tutti i suoi fans che la seguono e la ammirano. Ma non usa i social solo per lavoro, anzi, la giovane condivide e pubblica foto della sua famiglia e dei suoi ...