Alibaba | maxi multa da 2 | 8 mld in Cina

(Di sabato 10 aprile 2021)record per. Come si legge sul New York Times le autorità cinesi hanno sanzionato il gigante dell’e-commerce per quasi 2,8 miliardi di dollari (2,78 mld di dollari pari a 18,2 miliardi di yuan) per abuso di posizione dominante. L’organismo di vigilanza del mercato di Pechino ha iniziato a indagare sua dicembre. Secondo il regolatore avrebbe ostacolato la concorrenza nella vendita al dettaglio online in, influenzato l’innovazione nell’economia di Internet e danneggiato gli interessi dei consumatori. Si tratta della sanzione più alta mai imposta indall’authority antitrust. L’importo dellacorrisponde al 4% delle vendite interne registrate nel 2019, pari a 456 miliardi di yuan. Con una dichiarazione, la società fondata da Jack Ma ha fatto sapere ...