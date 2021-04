Zidane: “Domani Sergio Ramos non ci sarà. Ultimo Clasico per lui? Spero di no” (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella conferenza stampa prima del match contro il Barcellona, l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato della presenza di Sergio Ramos: “Se sarà l’Ultimo Clasico per lui? Spero di no. Domani non ci sarà ed è un peccato. Spero che rimanga qui”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella conferenza stampa prima del match contro il Barcellona, l’allenatore del Real Madrid Zinedineha parlato della presenza di: “Sel’perdi no.non cied è un peccato.che rimanga qui”. Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

