Usa, la morte di George Floyd è stata causata dall’asfissia (Di venerdì 9 aprile 2021) Smentita la tesi della difesa di Chauvin secondo cui George Floyd sarebbe morto per un overdose da fentanyl. L’uomo sarebbe invece deceduto per asfissia dopo il duro trattamento ricevuto durante il suo arresto. A confermarlo è lo pneumologo Martin Tobin che ha testimoniato al processo in corso a Minneapolis La verità sulla morte di George Floyd Il ginocchio premuto su Floyd durante l’arresto, fonte sslazioforum.itLo pneumologo Martin Tobin ha smontato la tesi della difesa dell’agente Derek Chauvin, accusato della morte di George Floyd. Tobin ha detto di aver guardato “centinaia di volte” il video dell’arresto di Floyd stabilendo che “anche una persona in salute sarebbe morta” dopo il duro trattamento riservato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Smentita la tesi della difesa di Chauvin secondo cuisarebbe morto per un overdose da fentanyl. L’uomo sarebbe invece deceduto per asfissia dopo il duro trattamento ricevuto durante il suo arresto. A confermarlo è lo pneumologo Martin Tobin che ha testimoniato al processo in corso a Minneapolis La verità sulladiIl ginocchio premuto sudurante l’arresto, fonte sslazioforum.itLo pneumologo Martin Tobin ha smontato la tesi della difesa dell’agente Derek Chauvin, accusato delladi. Tobin ha detto di aver guardato “centinaia di volte” il video dell’arresto distabilendo che “anche una persona in salute sarebbe morta” dopo il duro trattamento riservato ...

